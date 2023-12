Ubisoft évite de peu le drame de Noël avec une tentative de piratage

Le géant français du jeu vidéo, Ubisoft, a subi une intrusion malveillante en période de Noël, avec des pirates qui ont bien failli mettre la main sur quelque 900 Go de données, un butin colossal. Le studio français connu pour ses succès, est parvenu à déjouer de justesse un piratage massif. L'entreprise a essuyé, le 20 décembre, une attaque semblable à celle menée contre Insomniac Games.

Les hackers ont tenté de voler 900 Go de données, y compris les informations liées aux utilisateurs de l'un de ses jeux phares. La bûche de Noël a bien failli avoir un goût amer… Du côté d'Ubisoft, on peut dire qu'on l'a échappé belle ! Le studio fondé par les frères Guillemot a vu ses services internes être compromis par une faille de sécurité il y a quelques jours, dans laquelle des pirates ont pu s'engouffrer pour essayer de mettre la main sur un sacré magot : 900 Go de données





