Uber et Lyft condamnés à payer 328 millions d'euros aux chauffeurs new-yorkais

Ces dernières années, des accusations ont été portées contre Uber et Lyft concernant le traitement de leurs chauffeurs sur leur plateforme. Certaines de ces accusations semblaient plus que fondées, du moins sur le plan juridique, à en juger par l'accord exceptionnel conclu entre les deux entreprises et la justice américaine. Les deux géants devront ainsi verser une somme importante aux chauffeurs new-yorkais

. Le bureau du procureur de l'État de New York n'avait jamais conclu un tel accord dans une affaire de vol de rémunération. En effet, Uber et Lyft devront reverser un total de 328 millions d'euros à leurs chauffeurs. Uber versera 290 millions, tandis que Lyft versera le reste. Pendant des années, Uber et Lyft ont systématiquement escroqué leurs chauffeurs de plusieurs centaines de millions de dollars en salaires et avantages, alors qu'ils travaillaient de longues heures dans des conditions difficiles. En détail, Uber déduisait illégalement une taxe locale de 8,9% et une autre de 2,5% destinée à un fonds d'assistance aux chauffeurs de la rémunération des chauffeurs. De son côté, Lyft prélevait 11,4% de la rémunération des chauffeurs. Près de 100 000 chauffeurs ont été lésés. L'accord conclu entre les deux rivaux leur permet de ne pas reconnaître leur culpabilité dans cette affaire, qui met fin à huit ans de procédure judiciaire

:

