Tudor dévoile une nouvelle montre avec un cadran rose

Tudor adore son ambassadeur David Beckham et adore, aussi, le rose. La manufacture suisse est sponsor du Tour d'Italie, dont le leader revêt chaque jour un maillot rose. Le musicien Jay CHou, ambassadeur Tudor, ne jure presque que par le rose. Enfin, lorsque David Beckham est devenu propriétaire du club de l'Inter Miami, aux États-Unis, il a choisi le rose pour se démarquer. Une couleur synonyme de prouesse et d'audace avec comme philosophie celle de renverser l'ordre établi.

Cette phrase sonne tout à fait juste aujourd'hui avec la sortie d'une nouvelle montre qui, vous l'aurez deviné, a un cadran… rose. Il s'agit de la Black Bay Chrono “Pink”, un condensé de près de sept décennies de montres de plongée Tudor. Le cadran, bombé, est donc rose, alors que les aiguilles “snowflakes” sont une référence des montres de plongée. La nouvelle montre Tudor est dotée d'un boîtier en acier inoxydable 41 mm avec finition à la fois polie et satinée, tout comme son bracelet

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



GQ_France / 🏆 24. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Dans la roue des coureurs de l’équipe Tudor Pro CyclingLes coureurs de l’équipe Tudor Pro Cycling portent une édition limitée de la Black Bay Chrono.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Oseriez-vous porter la même montre Tudor rose que David Beckham ?La marque au bouclier, désormais partenaire de l'Inter Miami CF, vient de dévoiler une nouvelle version au cadran rose de sa Black Bay Chrono.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Course pédestre : à Aigues-Mortes, la victoire pour Vincent Targues, mais pas le chronoSamedi 22 mars à Aigues-Mortes, où se déroulait la 36e édition de la Foulée des Remparts, sur 10 km, le coureur du RT Nîmes 30 Vincent Targues a conservé son titre mais il n’était pas content de son temps.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Charles Leclerc signe le meilleur chrono des essais libres 3 à MelbourneCharles Leclerc a réussi à dominer Max Verstappen lors des essais libres 3 à Melbourne samedi matin, pour seulement 20 millièmes.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Affaire Kate Middleton : tout comprendre en 2 minutes chronoEN RÉSUMÉ - Le flou demeure autour de l’état de santé de la princesse de Galles, depuis l’annonce par le palais de son hospitalisation fin janvier. On récapitule.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Avant Vingegaard, Evenepoel et Pogacar en reconnaissance sur le chrono final du Tour de France 2024Profitant d'une semaine sans course après Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, les favoris du prochain Tour de France reconnaissent les dernières étapes. Lundi, le parcours du chrono final entre Monaco et Nice a vu défiler Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, notamment.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »