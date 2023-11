Tsahal continue d'assiéger Gaza et la France presse pour la libération des otages

Six semaines après les attaques du Hamas en Israël, Tsahal continue d'assiéger Gaza sous le regard inquiet des ONG et des institutions internationales. Alors que le conflit se prolonge, plus de 200 personnes sont toujours retenues en otage. La France presse ses alliés pour les libérer. Le directeur de l'hôpital Al-Shifa à Gaza annonce l'évacuation de 31 bébés prématurés.

L'armée israélienne annonce que trois autres soldats israéliens ont été tués à Gaza, portant à 62 au total le nombre de soldats de Tsahal tués depuis le début de la guerre contre le Hamas le 7 octobre. Le Premier ministre du Qatar affirme qu'il ne reste que des obstacles "mineurs" avant un accord sur les otages. La conclusion d'un accord sur la libération des otages enlevés par le Hamas repose désormais sur des questions pratiques "mineures", a affirmé le Premier ministre qatari, sans toutefois fournir de calendrier. "Les défis qui subsistent dans les négociations sont très mineurs (.





