Trouvez des alternatives moins chères avec l'application Dupe

Cette application vous permet de trouver des alternatives moins chères que le produit que vous recherchez. Mais elle présente un souci de taille: son éthique. Surdédié à la découverte des meilleures dupes du marché, pour le moment concentré dans le domaine du mobilier et de la décoration d'intérieur. Fondée par Bobby Ghoshal et Ramin Bozorgzadeh, Dupe offre une solution simple : il suffit de coller l'URL d'un article de mobilier qui vous plaît pour découvrir une alternative plus abordable

