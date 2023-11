C’est encore un tabou mais entre 3 et 4 millions d’hommes français sont touchés par des problèmes d’érection. Et selon une étude Ifop réalisée pour la plateforme Charles.co en 2022, moins d’un million d’entre eux consultent un médecin.

La gent masculine a alors bien du mal à prendre rendez-vous pour ce type de problème. « Les hommes ont un rapport distant à leur santé intime, consultent très rarement un andrologue et ont une tendance à remettre au lendemain la résolution de leurs problèmes de santé intime par crainte du jugement ou sentiment de honte », expliquent Olivier Algoud et Simon Burellier, fondateurs de Charles.

Si la célèbre petite pilule bleue peut aider certains hommes, il est recommandé de faire très attention aux effets secondaires du viagra. D’autant qu’il existe des alternatives. En effet, selon l’étude publiée le 9 octobre 2023 dans la revue The Journal of Sexual Medicine, il existerait des exercices d’aérobiques qui permettraient d’éviter les troubles de l’érection. headtopics.com

Les résultats sont très encourageants, puisque d’après cette recherche, les scores des hommes ayant réalisé les exercices d’aérobiques sont de 2,8 fois supérieures par rapport à ceux qui n’avaient pas augmenté leur activité.

et ont une tendance à remettre au lendemain la résolution de leurs problèmes de santé intime par crainte du jugement ou sentiment de honte », en facilitant l'accès à des consultations de spécialistes ou à des médicaments fiables, la lutte contre les troubles d'érection nécessite aussi de s'attaquer à certains freins d'ordre culturel au premier rang desquels les injonctions à la virilité qui ancrent dans les esprits une vision très « érectocentrique » de la sexualité masculin »

