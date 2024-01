Trouble de la personnalité hypersexuelle et addiction sexuelle : quelles différences ?

Le trouble de la personnalité hypersexuelle est caractérisé par un besoin compulsif et récurrent d’activités sexuelles malgré les conséquences négatives. En revanche, le trouble de l'addiction sexuelle est davantage associé à des comportements sexuels excessifs et incontrôlables. Les deux partagent des similitudes mais sont abordés différemment dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie. La principale différence réside dans la manière dont ces deux conditions sont conceptualisées.

Le trouble de l'addiction sexuelle est souvent traité à travers le prisme des addictions comportementales, utilisant des approches similaires à celles pour traiter d’autres dépendances telles que l’alcoolémie ou la toxicomanie. En revanche, le trouble de la personnalité hypersexuelle est considéré dans un contexte plus large. Entre autres, la fixation sur des sujets sexuels, des commentaires inappropriés ou encore des comportements insistants peuvent être des signes d’une hypersexualité





