Trophées du rugby amateur du Tarn : votez pour votre joueur de Régionale 3

Bryan Escande (Puylaurens), l’exemple pour ses partenaires Un joueur exemplaire. Personne à Puylaurens ne dira le contraire. Âgé de 26 ans, le deuxième ligne Bryan Escande a posé ses valises dans ce club depuis trois saisons. Et ces valises ne sont pas près d’être à nouveau prêtes puisqu’il n’a plus l’intention de Puylaurens.

Mathieu Loubet (Valence) : la dernière saison… ou pas À l’aube de la quarantaine, il dit bien à qui veut l’entendre que c’est la dernière saison. Qui sait ? En tous les cas, du côté des dirigeants, on fait la sourde oreille en espérant que l’aventure va continuer avec lui, d’autant qu’il est également éducateur à l’école de rugby. Tout a commencé à Gaillac, chez les minimes.

