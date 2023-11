Troisième jour sans électricité pour plus de 200 000 personnes en Bretagne

Un troisième réveil sans électricité pour plus de 200 000 personnes en Bretagne, ce samedi 4 novembre 2023. Deux jours après le passage, dans la nuit de mercredi à jeudi, Enedis indique que 200 000 clients sont toujours privés de courant dans la région.pour rétablir l’électricité en Bretagne. Département le plus touché, le Finistère compte encore 112 700 clients sans courant ce samedi matin. Ils sont 43 000 dans les Côtes-d’Armor, 37 000 dans le Morbihan et 6 000 en Ille-et-Vilaine

.Domingos, Ciaran… Pourquoi la France connaît-elle tant de tempêtes ? Les tempêtes Ciaran et Domingos ne sont que deux des nombreuses dépressions qui ont touché la France en ce milieu d’automne 2023. Une multiplication des perturbations liée à des conditions météorologiques bien précises. « Petits, on y grimpait, j’y ai fêté mes 40 ans »: le chêne de 300 ans est tombé en Loire-Atlantique Les arbres marquent les paysages et les mémoires. À Saint-Viaud, le grand chêne du lieu-dit la Petite-Voirie est tombé avec la tempête Ciaran. On estime sa plantation à 1720..

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : quelque 1,2 million de foyers sans électricité en France, 780 000 en BretagneLa tempête Ciaran et ses vents violents, dans la nuit du 1er au 2 novembre, ont privé d’électricité 1,2 million de foyers, dont 780 000 en Bretagne.

SUDOUEST: Tempête Ciaran : 520 000 foyers toujours sans électricité, Macron en Bretagne ce vendrediEmmanuel Macron est attendu vendredi en Bretagne, au lendemain du passage de la puissante tempête Ciaran qui a fait deux morts et provoqué d’importants dégâts. 523 000 foyers sont toujours sans électricité

ACTUFR: Tempête Ciaran : en Bretagne, 355 000 foyers toujours privés d'électricitéCe vendredi 3 novembre 2023, au lendemain du passage de la tempête Ciaran, 355 000 foyers sont encore privés de courant en Bretagne. Le point par département.

FRANDROİD: La voiture électrique à 10 000 euros ne coûterait finalement pas 10 000 eurosLe constructeur vietnamien VinFast est en proie à quelques difficultés financières, mais la marque ne compte pas baisser les bras et envisage une voiture électrique abordable pour tenter de lancer ses ventes. La VF3 est prévue pour coûter moins de 20 000 dollars (il était question de 10 000 euros il y a quelques mois).

FRANCE3PROVENCE: 200 personnes ont fait leurs adieux à la petite Loana, tuée et violée à SedanLes obsèques de la jeune Loana, retrouvée morte le 18 octobre 2023 dans une cave du centre-ville de Sedan, ont eu lieu ce vendredi 3 novembre. 200 personnes se sont retrouvées en sa mémoire.

FRANCE3PROVENCE: Environ 200 personnes expulsées du bâtiment de l'université qu'elles squattaientEnviron 200 personnes sont évacuées ce vendredi 3 novembre 2023, par les forces de l'ordre à l'université Jean Jaurès à Toulouse (Haute-Garonne). Elles avaient été délogées d'un autre squat à Saint-Martin-du-Touch, le 16...

