Trois otages israéliens tués par erreur par l'armée israélienne dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé, vendredi 15 décembre, que des soldats opérant dans la bande de Gaza avaient tué trois otages israéliens « par erreur. » « Lors de combats à Choujaiya, l'armée a identifié par erreur comme une menace. En conséquence, les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et ils ont été tués », a indiqué le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, à la télévision.

Ils se sont « soit échappés ou ont été abandonnés » par leurs geôliers, a-t-il ajouté, promettant une « enquête transparente ». Les victimes sont Yotam Haïm, un batteur de Heavy Metal de 28 ans, et Samer al-Talalqa, un Bédouin de 25 ans, tous deux enlevés au kibboutz Nir Am lors de l'attaque terroriste du 7 octobre, précise un communiqué de l'armée. Le troisième otage tué est Alon Lulu Shamriz, 26 ans, habitant du kibboutz Kfar Aza, selon la même source. Hamas-Israël, la guerre des nerfs. Leurs corps ont été rapatriés en Israël





LePoint » / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les supporters égyptiens d'Al Ahly soutiennent la cause palestinienneAu Caire, les supporters du club Al Ahly expriment leur soutien à la cause palestinienne. En Egypte, comme dans les autres pays arabes, les opinions publiques n'oublient pas Gaza où les pertes humaines dépassent les 12 000. Les conditions sanitaires à Gaza sont préoccupantes en raison des pluies et des déchets dans les rues. Pendant ce temps, le ministre français de la Défense est en tournée diplomatique dans la région.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

Guerre Israël-Hamas : trois nouveaux lycées parisiens bloqués pour dénoncer la situation à GazaPour la deuxième journée de suite, des lycées parisiens ont subi des blocages liés à au conflit entre Israël et le Hamas à Gaza. Les forces de l’ordre sont intervenues pour permettre aux élèves qui le souhaitaient d’accéder aux cours.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

31 bébés évacués de l'hôpital al-Chifa de GazaEn représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, pilonnant sans relâche le territoire assiégé où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens. L'armée israélienne a lancé une opération terrestre le 27 octobre dans la bande de Gaza. Les 31 bébés prématurés qui étaient encore dans l'hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza, après son évacuation samedi ont été extraits de l'établissement, a indiqué à l'AFP dimanche Mohammed Zaqout, directeur général des hôpitaux de la bande de Gaza. Selon lui, 'trois médecins et deux infirmiers les accompagnent' et 'des préparatifs sont en cours pour les évacuer vers l'Egypte' via le terminal de Rafah, l'unique ouverture sur le monde du territoire palestinien qui ne soit pas aux mains d'Israël, en guerre contre le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Les proches d'otages retenus à Gaza manifestent à JérusalemLe cortège des proches d'otages retenus à Gaza est arrivé à Jérusalem ce samedi, après plusieurs jours de marche, pour maintenir la pression sur le gouvernement israélien afin d'obtenir leur libération, six semaines après l'attaque meurtrière du Hamas.

La source: LEXPRESS - 🏆 34. / 63 Lire la suite »

Les soldats israéliens ordonnent l'évacuation de l'hôpital al-Chifa de GazaLes soldats israéliens ont ordonné l'évacuation de l'hôpital al-Chifa de Gaza, où se trouvent actuellement 2 300 patients, soignants et déplacés. Israël affirme que le Hamas utilise l'établissement comme base militaire, tandis que l'inquiétude internationale grandit pour leur sort.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Situation humanitaire à Gaza après les attaques du HamasSix semaines après les attaques sanglantes du Hamas en Israël, la situation humanitaire à Gaza inquiète toujours les ONG et les institutions internationales, dont l'ONU. Les familles des otages ont entamé leur dernier jour de marche en direction de Jérusalem pour faire pression sur Benjamin Netanyahu. Une frappe contre des immeubles de Khan Younès, dans le centre de la bande Gaza a fait 26 morts et 23 blessés graves dans la nuit.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »