Trois mineurs en garde à vue pour tentative de meurtre sur une adolescente de 14 ans

Après l’agression mardi d’une adolescente de 14 ans devant son collège, trois mineurs, dont au moins une était scolarisée dans le même établissement, ont été placés en garde à vue ce mercredi 3 avril pour tentative de meurtre sur mineur, selon un communiqué du parquet de Montpellier. « Gravement blessée », la jeune fille est sortie du coma, a annoncé mercredi soir le parquet, indiquant qu’elle sera entendue jeudi.

L’agression s’est produite mardi aux alentours de 16 heures devant le collège Arthur-Rimbaud situé dans le quartier de La Mosson - La Paillade, au nord-ouest de Montpellier. « L’une des personnes mises en cause », une mineure de 14 ans scolarisée dans le même établissement, a été interpellée mercredi matin. « Elle reconnaît avoir porté des coups », a encore précisé le parquet. Deux autres mineurs, âgés de 14 et 15 ans, ont ensuite été arrêtés et sont entendus sous la même qualification de tentative de meurtre sur mineure de moins de 15 an

