Trois membres des forces de l'ordre tués dans des attaques terroristes en Iran

Au moins trois membres des forces de l'ordre ont été tués dans une série d'"attaques terroristes" ayant visé notamment un poste de police, au Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est de l'Iran, a rapporté jeudi la télévision d'État. Une de ces attaques a visé le poste de police numéro 11 de Chabahar et coûté la vie à son responsable adjoint, a ajouté cette source, affirmant que plusieurs assaillants ont été tués.

Selon Irib, le groupe jihadiste Jaish al-Adl (Armée de la Justice en arabe), basé au Pakistan, a revendiqué ces attaques. Formé en 2012, ce groupe rebelle sunnite a mené plusieurs attaques sur le sol iranien ces dernières années. Il est considéré comme une "organisation terroriste" par l'Iran, majoritairement chiite, ainsi que par les États-Unis. En décembre, Jaish al-Adl avait déjà revendiqué une attaque contre un poste de police de Rask, qui avait coûté la vie à onze policiers iraniens

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



BFMTV / 🏆 14. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Trois expos dans trois musées de la métropole de Lille pour le Printemps impressionnisteL'impressionnisme est mis en avant début 2024 dans la métropole de Lille (Nord). Trois musées mettent en valeur des œuvres de ce mouvement artistique, pour un bel anniversaire.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Intempéries dans le Gard : trois corps retrouvés dans l'eau, trois personnes toujours recherchéesTrois véhicules ont été emportés par des cours d'eau en crue dans le département du Gard, samedi 9 et dimanche 10 mars. Trois corps ont été retrouvés dimanche après-midi. Trois autres personnes, un père et ses deux enfants,...

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

Crues dans le Gard : voitures piégées sur des ponts submersibles, trois morts, trois disparusTrois morts et trois disparus dans le Gard, dans des crues : ils étaient à bord de voitures piégées sur des ponts submersibles à Dions, Goudargues et Gagnières. On fait le point.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Iran: trois membres de forces de l'ordre tués dans des «attaques terroristes»Au moins trois membres des forces de l'ordre ont été tués dans une série d'«attaques terroristes» ayant visé notamment un poste de police, au...

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Défi du 333 : marre de votre armoire qui déborde ? Voici le nouveau challenge économique et écolo à suivre !Le 333 challenge vous invite à vous contenter de trois hauts, trois bas et trois paires de chaussures dans votre dressing.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Trois Air Force 1 en promo sur Nike : chaussez-vous à prix réduit !Découvrez trois modèles emblématiques de Nike Air Force 1 en promotion sur Cdiscount !

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »