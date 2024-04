Trois jeunes Ariégeois qualifiés pour le championnat de France d'échecs

Leur passion commune, c’est les échecs . Et ces trois jeunes Ariégeois ne manquent pas de talent : Manon, Tunweya (du Cercle Échiquéen du Valier) et Hayden (des Tours de Foix) ont décroché leur qualification pour le championnat de France, dans les catégories U8, U10 et U12. La compétition se déroulera à Agen, du 14 au 21 avril prochains.

Une rude épreuve les attend : "Les U8 jouent deux parties de deux heures par jour et les U12, une partie de quatre heures", détaille Jean-Christophe Gallorini, président du Cercle Échiquéen du Valier. "C’est une première" "C’est la première fois qu’on qualifie des jeunes à ce niveau-là, se réjouit-il. Ils font preuve de beaucoup de volonté et de rigueur. Manon et Tunweya ont obtenu de très bons résultats. Pour sa toute première participation à un tournoi, Manon, 7 ans, termine à la troisième place du tournoi d’Occitanie. Elle a raté la première place de très peu. Tunweya termine à la 9e place en U12, face à des clubs importants de la région

Échecs Championnat De France Ariège Jeunes Joueurs Qualification

