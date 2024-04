Trois hommes arrêtés pour la vente en ligne de faux documents dématérialisés

Trois hommes d’une vingtaine d’années, qui avaient créé un site de vente en ligne de faux documents dématérialisés ayant produit près de 3 millions de titres, ont été interpellés la semaine dernière et placés sous contrôle judiciaire. Lien interne vers l’article n°10205593 Deux des trois hommes ont été interpellés en Normandie et le troisième en région toulousaine.

Placés sous contrôle judiciaire, ils ont reconnu les faits et comparaîtront en justice à Paris le 10 septembre, a ajouté le numéro deux de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim), Fabrice Saugner. Près de 3 millions de documents Ils avaient créé en septembre 2021 un site web francophone où l’on pouvait acheter "des faux documents dématérialisés tels que des cartes d’identité, des cartes Vitale, des permis de conduire, mais également des justificatifs de domicile, des factures, des fiches de paie, etc.", a détaillé le commissaire Saugne

