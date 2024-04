Trois femmes arrêtées en train de voler des pin’s près du parc d’attractions

04/04/2024

Trois femmes ont été arrêtées en train de voler des pin’s dans un magasin près du parc d’attractions. Âgées de 22, 25 et 41 ans, elles ont tenté de dérober pour 2 000 euros de pin’s. La mère et ses deux filles ont reconnu les faits et ont été placées en garde à vue. La mère sera convoquée devant la justice à la fin de l’année, tandis que la plus jeune sera jugée en comparution immédiate. Les souvenirs volés ont été récupérés par les forces de l’ordre.