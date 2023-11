Trois détenues israéliennes appellent à un échange de prisonniers avec le Hamas

Sur cette vidéo de 76 secondes, diffusée par les médias du Hamas avec le titre « un certain nombre de détenus sionistes adressent un message à Benjamin Netanyahu et son gouvernement », on peut voir l'une des trois femmes appelant le Premier ministre israélien à conclure un échange de prisonniers avec le mouvement islamiste pour obtenir leur libération.

Sur cette vidéo de 76 secondes, diffusée par les médias du Hamas avec le titre « un certain nombre de détenus sionistes adressent un message à Benjamin Netanyahu et son gouvernement », on peut voir l'une des trois femmes appelant le Premier ministre israélien à conclure un échange de prisonniers avec le mouvement islamiste pour obtenir leur libération.

Guerre Israël-Hamas: La stratégie de l'armée israélienne «est de détruire définitivement le Hamas»L'armée israélienne a pour objectif de détruire définitivement le Hamas dans le cadre de la guerre en cours avec Gaza. Les attaques se poursuivent alors que les tensions augmentent dans la région. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas : les députés de «La France insoumise sont des serpillières du Hamas», lance Sébastien...Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : mort de Shani Louk, festivalière allemande enlevée par le Hamas le 7 octobreDepuis la diffusion d’une vidéo montrant la jeune femme aux mains du Hamas , la famille conservait l’espoir de retrouver leur fille vivante. L’armée israélienne a toutefois confirmé sa mort grâce à des analyses ADN. Lire la suite ⮕

Conflit Hamas-Israël : Shani Louk, une otage Germano-Israélienne enlevée par le Hamas, est morteLe ministre israélien des Affaires étrangères a confirmé ce lundi la mort de la jeune femme de 23 ans, ajoutant qu’elle avait «vécu des horreurs insondables». Lire la suite ⮕

Baiser forcé : la Fifa fait passer la suspension de Rubiales de trois mois à trois ansCe lundi 30 octobre, Luis Rubiales a été suspendu trois ans par la FIFA de «toute activité liée au football au niveau national et international» pour avoir embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso. Lire la suite ⮕

Conflit Israël-Hamas: violents combats au sol dans la bande de GazaDe violents combats au sol opposent lundi, à l'intérieur de la bande de Gaza, des combattants du Hamas à l'armée israélienne, dont des chars ont atteint les abo... Lire la suite ⮕