Triathlon : les Sétois Julie Hemar et Thomas Egiziano en route pour les mondiaux 2024

Après une saison 2022 terminée par les championnats du monde Ironman à Hawaï, Julie Hemar et Thomas Egiziano ont maintenu leur niveau de performance en 2023. Le 7 mai, lors des Mondiaux à Ibiza (3 km de natation, 120 km de vélo et 30 km de course à pied), le couple réuni sous les couleurs de l’équipe de France avait pour but de se tester pour cette première compétition.

Les deux triathlètes sétois ont ainsi poursuivi leur marche en avant, et notamment Julie Hemar. Au départ de l’Half Ironman (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied), qui comptait plus de 1 500 participants, elle terminait la course en 5 h 02, remportant sa catégorie d'âge. Un résultat qui venait confirmer son état de forme et son niveau international.

