Tri des déchets : voici la nouvelle poubelle qui devient obligatoire le 1er janvier 2024

C’est officiel : les bacs à compost seront obligatoires pour tous les Français le 1er janvier 2024, conformément à la loi Anti-Gaspillage pour une économie circulaire votée en 2020. À compter de cette date, les particuliers et les professionnels ne pourront plus jeter leurs déchets organiques dans la poubelle verte, et devront trier leurs biodéchets.

Comme le précise le Ministère de la Transition écologique, cette nouvelle consigne vise à répondre à un triple objectif : "réduire le bilan carbone, produire du biogaz et améliorer la qualité agronomique des sols en fournissant des engrais organiques aux agriculteurs ou gestionnaires d’espaces verts".

Lire la suite:

Midilibre »

Voici la nouvelle poubelle qui sera obligatoire dès le 1er janvier 2024À partir du 1er janvier 2024, les collectivités locales devront obligatoirement mettre à disposition des solutions de tri des biodéchets pour les habitants. Ces nouvelles installations devront être prêtes dans deux mois. Lire la suite ⮕

Tri des biodéchets: l’Etat maintiendra son aide aux collectivités en 2024L’Etat poursuivra en 2024 son aide financière aux collectivités pour gérer les biodéchets, année où trier ses épluchures et restes de repas devient obligatoire en France comme dans toute l’Union européenne, a-t-on appris jeudi auprès du ministère de la Transition écologique. Lire la suite ⮕

L’aéroport de Caen-Carpiquet fermé pour travaux en mars 2024 : quel impact pour les usagers ?Des travaux de requalification de la piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados) nécessitent sa fermeture du 11 mars au 18 avril 2024. Si le trafic aérien sera suspendu, certains vols seront accessibles depuis l’aéroport de Deauville et certaines activités maintenues. On fait le point. Lire la suite ⮕

Apple va donner un coup de jeune à sa gamme d'AirPods en 2024Alors que le célèbre fabricant d'iPhone prépare en secret les nouveautés qu'il annoncera lors de sa conférence d'Halloween, de nouvelles rumeurs concernant sa gamme d'écouteurs sans fils sont apparues sur le web. Le célèbre journaliste de Bloomberg, Mark Gurmann, affirme qu'Apple va donner un grand coup de frais à sa gamme d'AirPods en 2024/2025. Lire la suite ⮕

JO de Paris 2024: des billets offerts dans le Val-de-MarneVIDÉO - Dans le Val-de-Marne, des billets pour les JO de Paris 2024 vont être offerts aux habitants au club pour Paris 2024. Un tiers de ses billets sera distribué aux clubs sportifs. Lire la suite ⮕

JO de Paris 2024: le Tour de France ne passera pas par la capitaleVIDÉO - Le Tour de France ne passera pas à Paris en 2024. Avec les JO de Paris 2024, le maillot jaune ne sillonnera pas les rues de la capitale. Lire la suite ⮕