Trente avions militaires chinois détectés autour de Taïwan

Trente avions militaires chinois ont été détectés autour de Taïwan en l'espace de 24 heures, a indiqué le ministère de la Défense de l'île, soit l'un des déploiements les plus importants cette année. Taïwan est une île autonome que Pékin revendique comme faisant partie de son territoire et dont elle veut prendre le contrôle un jour, par la force si nécessaire. Vingt des avions chinois ont pénétré dans la zone d'identification de défense aérienne (Adiz) de l'île, a précisé le ministère.

Le 22 mars, Taïwan avait détecté 36 avions de guerre chinois autour de l'île sur une période de 24 heures, le record cette année. La recrudescence des incursions d'appareils chinois s'inscrit dans ce que les experts appellent la stratégie de la «zone grise», c'est-à-dire des actions d'intimidation qui ne vont pas jusqu'à des actes de guerre à proprement parle

