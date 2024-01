Être qualifié de 'mauvaise amie' : une insulte dévalorisante

Ce sont deux mots que l’on peut entendre dès la cour de récré, mais qui heurtent autant que l’on ait 10 ou 50 ans. Être qualifiée de 'mauvaise amie' est, pour le psychanalyste et co-auteur de la bande dessinée Ultrasensibles, une histoire de famille (Ed. Vuibert) Saverio Tomasella, 'une insulte, un jugement violent, dégradant et dévalorisant' qui peut laisser des traces profondes.

L’amitié étant une valeur refuge largement représentée dans la pop culture comme l'un des piliers d'une vie 'réussie' - ce qui pourrait presque parfois mener à la course au meilleur groupe d'amis -, se voir coller l’étiquette de celle qui n’est pas digne de cet amour de par des 'capacités amicales' jugées mauvaises, nous oblige à nous questionner en tant que (bonne) personne. Car l'amitié fait partie intégrante de notre identit





marieclaire_fr » / 🏆 19. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les It-bags à ne pas manquer cet hiver et en 2024Découvrez les It-bags incontournables de cet hiver et de l'année 2024, avec en tête le sac Squeeze de Loewe, un classique revisité qui promet de devenir iconique.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Les bonnes résolutions du Nouvel An : comment les rendre efficaces et bénéfiques pour notre bien-êtreUne psychologue explique comment rendre les bonnes résolutions du Nouvel An efficaces et bénéfiques pour notre bien-être.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Pape : « Quand tu es né à Marseille, tu es obligé d’être fan de l’OM »Vivre du football est un rêve intergénérationnel pour de nombreux passionnés. Et lorsque la carrière de joueur de Pape s’est arrêtée prématurément, un vide s’est installé. Reconverti créateur de contenus, ce fan absolu de l’Olympique de Marseille a découvert la possibilité de gagner sa vie grâce à sa passion.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

On a testé la veste vélo Decathlon Btwin 540 : être visible avec du styleLa veste vélo Decathlon Btwin 540 est passée entre nos mains le temps de quelques semaines. Que vaut-elle au guidon d’un cycle, mais aussi à pied dans les rues de Paris ? Répond-elle à ses promesses de visibilité et d’imperméabilité ? Réponse dans ce test.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Où fêter le réveillon du Nouvel An 2024 à Paris ?Florilège de lieux où l’ambiance promet d’être folle

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »

Sex Education : une série utile pour l’éducation sexuelle des jeunes ?Après la fin de la quatrième et dernière saison de Sex Education diffusée cet automne sur Netflix, cette série peut-elle être utile pour l’éducation sexuelle des jeunes ? Réponse avec un médecin, spécialiste du sujet.

La source: LeFigaro_Sante - 🏆 28. / 63 Lire la suite »