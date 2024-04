Travaux prolongés aux entrées et sorties du Vieux-Pont à Dax

Si la fin du chantier de rénovation et de sécurisation du Vieux-Pont est annoncée pour avril, des travaux aux entrées et sorties de l’infrastructure vont se prolonger, sur fond de tensions entre la Ville et le Département.

Afin de « redistribuer les espaces » autour et sur le Vieux-Pont, pour « offrir aux usagers un espace piéton plus vaste et plus sûr, d’assurer la continuité de la piste cyclable qui longera le pont et d’embellir l’entrée du centre-ville », la municipalité a annoncé entreprendre de nouveaux travaux

