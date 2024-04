Travaux d'urgence ordonnés sur le réseau d'assainissement du bassin d'Arcachon

Ce mardi 2 avril 2024, la juge des libertés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné des travaux et mesures d'urgence sur le réseau d'assainissement du bassin d'Arcachon. Les débordements répétés des eaux usées inquiète Sur le bassin d'Arcachon, plusieurs épisodes de débordement des eaux usées se sont succédés ces derniers mois. L'un d'eux avait provoqué la contamination des huîtres au norovirus au moment des fêtes de fin d'année.

Et fait grand bruit car de nombreux consommateurs étaient tombés malades. Une plainte et requête avait été déposée par l'association écologiste Sepanso contre le Syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon (SIBA), gestionnaire des eaux usées, et la Société du bassin d'Arcachon Assainissement (SB2A), société exploitante du résea

