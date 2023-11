Transports en Île-de-France : à l’heure des grands travaux avant les JO 2024, SNCF Réseau accélère la cadence

Vélos à la location : à Saint-Quentin-en-Yvelines, une agence mobile vient convertir de nouveaux usagersParis - Saint-Cloud : avec les passagères du bus 72 photographiées par le journaliste Vincent Josse

Prix des carburants : sur la N 118, la station Shell de Vélizy est la plus chère de la banlieue ouest de Paris

EUROSPORT_FR: Avant les JO 2024, le 'nettoyage social' de l'Ile-de-France inquiète les associationsUn collectif de militants étaient réuni dimanche soir devant le batiment du Cojo de Paris 2024. Ils craignent un 'nettoyage social' de l'Ile-de-France.

BFMTV: Des transports perturbés en Île-de-France à cause de la tempête CiaranÎle-de-France Mobilités (IDFM) prévoit des perturbations dans les prochains jours sur le réseau ferroviaire francilien en raison du passage de la tempête Ciaran. Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h sont attendues dans la région.

FRANCE3PROVENCE: Tempête Ciaran : L'Île-de-France en vigilance orange, les transports potentiellement perturbésCe mercredi, Météo France place la région francilienne en orange en prévision de l'arrivée de la tempête Ciaran jeudi. Des rafales jusqu'à 100 km/h devraient souffler sur Paris. Les transports pourraient être perturbés.

LE_FIGARO: Tempête Ciaran: les transports fortement perturbés en Bretagne et en Île-de-FranceLa circulation des TER est totalement interrompue en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire et Centre Val de Loire, jusqu’à vendredi matin. Les TGV et Ouigo à destination de l’ouest de la France seront également touchés.

CLUBIC: La diffusion en 4K sur France 2 et France 3France Télévisions envisage d'abandonner le flux HD sur la TNT avant la fin de la décennie. France 2 prévoit de débrancher définitivement la Full HD d'ici 2029. Le signal de France 2 et France 3 va être déployé en 4K progressivement jusqu'en juin 2024 en prévision des Jeux olympiques de Paris. Plus de 20 millions de ménages français seront équipés d'un téléviseur compatible 4K UHD l'année prochaine. France 2 et France 3 continueront de diffuser en 4K UHD après les JO 2024.

BFMTV: Pour sa seule date en France, Bruce Springsteen sera à l'Orange Vélodrome en mai 2024Sur 22 stades européens, Bruce Springsteen a choisi Marseille et l'Orange Vélodrome pour son concert français. L'événement est prévu le samedi 25 mai 2024 et la billetterie sera disponible le 10 novembre prochain.

