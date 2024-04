Plusieurs entreprises recrutent dans le domaine de la transition énergétique : Enbro, Altera, Adiss, Altyn, Aramys, Fichorgia, Ozeo Consulting, Saci et Worldline. De nombreux postes sont à pourvoir en tant qu’agent de maîtrise ou cadre supérieur dans le développement informatique ou en bureau d’études.

Prérequis : être titulaire d’un diplôme bac+2 minimum. N’oubliez votre CV actualisé. Où et quand ? Jeudi 4 avril, de 9 h à 12 h 30, Plaine Images, boulevard Descat à Tourcoing.

