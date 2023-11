Transat Jacques Vabre. « Une bonne chose de faite , un bel entraînement »

Ils auront mis moins de 21h pour ce premier bout de transat. Ils devancent Le Rire Medecin d’un peu plus d’une heure .

La flotte des Océan Fifty va désormais attendre quelques jours que la tempête passe, avant de repartir pour la deuxième partie de la course vers la Martinique.

Transat Jacques Vabre : départ reporté à cause d'une tempêteLe départ de la Transat Jacques Vabre est reporté à cause d'une violente tempête prévue en milieu de semaine. Un second départ sera organisé lorsque la situation météo le permettra. Lire la suite ⮕

La Transat Jacques Vabre : une course en pleine expansionLa Transat Jacques Vabre, qui partira du Havre le 29 octobre, attire de plus en plus de participants et de visiteurs. Avec un budget record de 5,5 millions d'euros et entre 600 000 et 800 000 visiteurs attendus, l'événement ne cesse de grandir. Les collectivités contribuent à plus d'un tiers des revenus, démontrant l'intérêt suscité par la course. Lire la suite ⮕

Report du départ de la Transat Jacques Vabre en raison d'une dépressionEn raison d'une grosse dépression attendue en début de semaine sur le golfe de Gascogne, le départ de la Transat Jacques Vabre est reporté à une date ultérieure. Lire la suite ⮕

La Transat Jacques Vabre : les Ocean Fifty font une escale à LorientLa direction de course a décidé de scinder l'épreuve en deux pour les Ocean Fifty. Les bateaux feront une escale à Lorient avant de repartir, sans savoir quand exactement. Lire la suite ⮕

La Transat Jacques Vabre : un budget record pour une course grandissanteLa célèbre course de voiliers, la Transat Jacques Vabre, bénéficie d'un budget considérable cette année, avec environ 5,5 millions d'euros investis. Les revenus proviennent en grande partie des collectivités, avec une participation de la région Normandie et de la Martinique. Lire la suite ⮕

La Transat Jacques-Vabre reportée en raison d'une tempêteEn raison d'une tempête attendue en milieu de semaine prochaine en Atlantique, les 40 Imoca de la Transat Jacques-Vabre, qui devaient s'élancer dimanche du Havre en direction de la Martinique, resteront à quai. Lire la suite ⮕