Transat Jacques Vabre. « Si la météo se confirme, on sera en limite d’exploitation de nos Class40 »

, c’est-à-dire les Imoca à dérives et les Class40, le passage du golfe de Gascogne, en milieu de la première semaine, pourrait être très tendu.

Des vents établis autour de 30 nœuds et des rafales de plus de 50 nœuds les y attendront. La direction de course a annulé le parcours côtier après le départ, prévu ce dimanche 29 octobre, pour leur permettre d’arriver dans la zone avant le gros de la dépression, mais aucune certitude n’existe sur le fait que tous seront passés.

Les skippers se préparent donc à un sprint pour passer le plus vite possible la zone. Ils appréhendent un peu, mais font confiance à la direction de course.On est à l’affût de la météo depuis quelques jours. On sait tous très bien que ça va être assez fort au moment du départ, et surtout quelques jours plus tard au Cap Finisterre. Ce sera long et dur, mais on reste assez sereine (avec). headtopics.com

