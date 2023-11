Transat Jacques Vabre. Au Havre, le Belge Denis Van Weynbergh patiente et veille au grain

Un choix que le marin belge de 56 ans, installé aux Sables-d’Olonne en vue du Vendée Globe 2024, a parfaitement compris. On a tous souligné la sagesse, la responsabilité et le courage de la part de Francis Le Goff (le directeur de course) d’avoir annulé le départ. Je pense que c’est la bonne décision

, rembobine-t-il. N’empêche, cela a une incidence sur sa préparation. Si les Class40 et les Ocean fifty ont fait une première étape entre Le Havre et Lorient, et patientent désormais en Bretagne, et les Ultim mènent une course normale, les Imoca ne savent, eux, toujours pas quand ils mettront le cap sur la Martinique, ni le parcours qu’ils devront emprunter.Aux dernières nouvelles, les 40 duos de la flotte ne devraient pas partir avant dimanche.

Je n’ai pas remis les tauds de grand-voile et de voile d’avant, parce que ça prend le vent. On sait que souvent, ça se déchire. J’ai doublé voire triplé les amarres, et surtout à des points différents de fixation, soit sur le ponton, soit sur le quai. On peut imaginer aussi mettre toutes les affaires du même côté, pour équilibrer le bateau. Seuls les cinq Ultim sont actuellement en course sur la Transat Jacques Vabre.

