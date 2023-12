Traitement et solution pour les crises de panique

Contrairement à une crise cardiaque, une crise de panique ne présente pas de risque pour votre santé. Néanmoins, que vous souffriez d'attaques de panique isolées ou ponctuelles, il existe des solutions. La psychothérapie comme la thérapie comportementale et cognitive est recommandée pour les troubles panique. Découvrez notre dossier crise de panique traitement et solution pour vous aider à gérer vos crises.

Le traitement en urgence des symptômes d'une crise de panique La crise de panique, appelée également crise d'angoisse aiguë, survient de façon brutale. Le traitement en urgence de la crise a pour objectif de réduire vos symptômes psychiques et physiques. Dans un premier temps, il convient d'essayer de quitter votre sentiment de catastrophe imminente. Afin de vous aider à vous détendre, modifiez votre rythme respiratoire. Fermez la bouche, respirez de façon lente et profonde. Privilégiez une respiration abdominale plutôt que thoracique





