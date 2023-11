Tragédie en Italie, un mort retrouvé après Naples

, le cadavre d'Antonio Scotto Di Luzio, un homme de 42 ans originaire de Bacoli, a été découvert dans la zone de stationnement abandonnée située en dessous du secteur réservé aux supporters visiteurs. Les circonstances entourant sa mort soulèvent de nombreuses questions et suscitent l'attention des enquêteurs.

Selon les informations fournies par un homme se présentant comme un ami de la victime, il s'agirait d'un accident. Les deux amis auraient eu l'intention d'assister au match au stade Maradona, même sans billets. Cependant, l'ami aurait fait demi-tour après être passé par un tunnel et avoir constaté un obstacle, tandis que le quadragénaire aurait continué, se serait hissé et aurait finalement chuté.

