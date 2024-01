Trafic d'oiseaux en France

Depuis quelques années, les trafics d'oiseaux se multiplient en France. Notamment ceux de chardonnerets élégants, revendus jusqu'à 1.500 euros pièce pour leur plumage coloré et leur chant mélodieux. La police de l'environnement traque ces braconniers avec des méthodes dignes de la lutte contre la drogue. RTL a rencontré des inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité qui démantèle des trafic, de bandes parfois très organisées.

Du lundi au vendredi, la rédaction de RTL revient sur un fait marquant de l'actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et chaque dimanche, dans"Focus Dimanche" Mohamed Bouhafsi donne la parole à ceux qui la font.Publié le 03/01/2024 à 20:40ArticlesDepuis quelques années, les trafics d'oiseaux se multiplient en France. Notamment ceux de chardonnerets élégants, revendus jusqu'à 1.500 euros pièce pour leur plumage coloré et leur chant mélodieux. La police de l'environnement traque ces braconniers avec des méthodes dignes de la lutte contre la drogu





RTLFrance » / 🏆 82. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les taux d'intérêt immobilier atteignent un niveau jamais vu depuis 2008Le baromètre BFM Business en partenariat avec le site d’annonces Bien’ici "Les indicateurs de l’immo" dévoile le bilan de l'année dernière. Les taux d’intérêt immobilier ont atteint un niveau jamais vu depuis 2008, ce qui a eu des répercussions sur le marché de la transaction.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Les évolutions du permis de conduire en FranceDécouvrez les cinq évolutions à venir concernant le permis de conduire en France, notamment l'abaissement de l'âge requis pour passer le permis à 17 ans.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Les footballeurs castrais sont à fond derrière leurs voisins revélois avant le match face au PSGDepuis que l’on sait que le 32e de finale de coupe de France entre Revel et le PSG se jouera à Castres dimanche, c’est l’effervescence chez les footeux castrais. Notamment à l’Union sportive Castres football qui a des liens forts avec l’USR.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

La guerre à Gaza vue de France : entre Juifs et Arabes, deux camps, une même douleurIls sont de culture juive ou arabe (1) et nous confient comment le conflit israélo-palestinien les ébranle depuis trois mois. Ils émargent dans deux camps a priori irréconciliables mais ont en commun – c’est tout le paradoxe – de se sentir pareillement incompris. Témoignages.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

– Ève Gilles (Miss France 2024) nous présente ses parentsPour la première fois depuis son élection, la reine de beauté Eve Gilles a rejoint Quaëdypre, la ville des Flandres où elle a grandi. Lors de cette journée de festivités, elle nous a reçus, en exclusivité, dans la maison familiale avec ses parents.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Economie : Le réseau de banque de détail HSBC France vendu au fonds américain CerberusL’acquisition a connu quelques rebondissements et reste redoutée par les syndicats

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »