TPMP : Hugo Manos très ému en évoquant l’affaire Stéphane Plaza, son coup de gueule à contre-courant

Stéphane Plaza au coeur d'une enquête de Mediapart. L'animateur star de M6 est accusé de violences verbales, physiques et psychologiques par trois femmes qui auraient partagé sa vie, a révélé le média le jeudi 21 septembre. L'une d'entre elles, qui aurait été sa partenaire pendant plusieurs années, affirme avoir été victime de violences physiques, verbales mais aussi psychologiques.

Dernièrement, dans le journal Libération, plusieurs ex-collaborateurs ont pris la parole et ont évoqué le comportement de l'animateur sur les tournages de ses émissions. L'un d'entre eux a d'ailleurs remarqué"la drague insistante pratiquée par l’animateur sur certaines participantes de ses émissions, qui s’avérait parfois concluante".

Hugo Manos :"Ça fait de la peine" Alors que le compagnon de Laurent Ruquier s'exprime au sujet de Stéphane Plaza, Cyril Hanouna le sent très ému. "Oui, parce que ça me fait de la peine de voir quelqu'un qui est pour moi quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil... Bien évidemment, le succès lui ai monté à la tête. On le comprend bien quand on lit l'article de Libé. headtopics.com

