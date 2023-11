Toyota prévoit de vendre 20 000 nouveaux C-HR en France en 2024

En 2024, Toyota prévoit de vendre 20 000 nouveaux C-HR en France. Nul doute, pour le premier constructeur automobile mondial, que le design et la motorisation hybride de son SUV l’aideront à atteindre cet objectif. C’est ce que la direction générale du groupe a affirmé lors des essais presse internationaux réalisés cette semaine, sur l'île d'Ibiza.

Mais cette ambition repose aussi sur ses sept années de commercialisation : lancé en 2016, le SUV Coupé est un véritable succès avec plus de 700 000 clients séduits dans le monde, dont 115 000 dans l’Hexagone. Seulement, renouveler l’un de ses best-seller est un pari osé, que Toyota a relevé en misant sur ce qui a fait la renommée du C-HR, le design. Cette nouvelle génération, qui sera commercialisée au cours du mois de janvier 2024, lors des premières journées Portes ouvertes de l’année (ouverture des commandes depuis le 28 septembre), poursuit sa route avec de nouvelles motorisations et une certaine montée en gamm





🏆 2. MagazineCapital » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Équipe de France : 55 000 billets mis en vente pour l’Euro 2024La FFF lance ce mardi la phase de préinscription à la billetterie des matchs des Bleus, déjà qualifiés pour l’Euro en Allemagne.

La source: Le_Figaro - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Angine et cystite : bientôt des tests et la prescription d’antibiotiques en pharmacieDès 2024, l’ensemble des 20 000 officines de France pourront délivrer aux patient...

La source: lavoixdunord - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

France 3 et France Bleu vont disparaître à la rentrée 2024 : elles s'appelleront 'Ici'Les marques France 3 et France Bleu vont prochainement disparaître. La télévision publique régionale et les radios publiques locales seront réunies sous un nom unique : 'Ici'. Il est déjà utilisé pour les rendez-vous d'information.

La source: ladepeche31 - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Miss France 2024 : qui est Elena Faliez, la sublime Miss Ile-de-France ?Actu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Miss France 2024 : qui est Elena Faliez, la sublime Miss Ile-de-France ?Actu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Tour de France 2024, Daft Punk: le top chrono de BFM Paris Île-de-FranceVIDÉO - Tour de France 2024, Daft Punk: le top chrono de BFM Paris Île-de-France dans le cadre de la chronique J'aime mes jeux.

La source: BFMTV - 🏆 2. / 98 Lire la suite »