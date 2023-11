Tout le monde y joue, petits et grands : le jeu Skyjo est à 15,95 euros seulement sur Amazon

Ce bon plan jeu de société fait partie du catalogue d’offres Amazon Prime. En tant qu’abonné, vous bénéficiez d’avantages comme la livraison express gratuite et illimitée, de remises exclusives ainsi que de l’accès à différentes plateformes de divertissement comme Prime Video, Prime Reading, Prime Music ou encore Prime Gaming. Amazon Prime coûte 6,99 euros par mois ou 69,90 euros l’engagement d’un an.

OUESTFRANCE: Le jeu de société familial Skyjo que tout le monde s’arrache est à prix cassé sur AmazonLe Skyjo fait partie des jeux cultes dans l’univers des jeux de société. Les petits comme les plus grands peuvent se divertir avec ce jeu de cartes. Sur Amazon, Skyjo bénéficie d’une remise immédiate de -27 % et est disponible en promotion à moins de 16 euros au lieu de 21,90 euros.

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

OUESTFRANCE: Une fois connecté, cet accessoire nettoiera vos vitres tout seul et à petit prixLa technologie du robot nettoyeur de vitres est enfin accessible et c’est à Cdiscount qu’on le doit ! On vous présente comment fonctionne ce robot révolutionnaire.

COURRIERINTER: L’Arabie saoudite organisera la Coupe du monde 2034, et c’est tout sauf une surpriseLe royaume wahhabite ne cachait pas sa volonté d’accueillir le plus grand événement sportif de la planète. Et les nouveaux équilibres à l’œuvre dans le monde du sport n’ont pas freiné ses ambitions. Pour la presse occidentale, les fans de football ne peuvent pas s’en étonner, mais ce n’est pas pour autant qu’ils ne doivent pas s’indigner.

LAMARSWEB: Les BYers ont besoin d’une victoire à tout prixAuteurs de trois défaites sur leurs trois premières rencontres en Pro B, les basketteurs de Fos Provence Basket affrontent, ce mardi à 20h au Palais des sports de Marseille, Vichy-Clermont Basket, leader du championnat.

LE_FIGARO: Popovich sur Wembanyama : «Il a tout pour devenir une superstar»Coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA et à la tête des Spurs depuis la saison 1996-97, Gregg Popovich s'est exprimé devant un panel de journalistes internationaux ce mercredi, au lendemain de la victoire à Phoenix (115-114).

