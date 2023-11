«On ne sait rien». Depuis l'enlèvement de sa fille Mia, une Franco-Israélienne, par le Hamas le 7 octobre dernier lors du festival de musique Tribe of Nova, Keren ne dort presque plus et vit dans une angoisse quasi permanente. Cette mère de famille a témoigné pour CNEWS. Du sort de sa fille aux mains des terroristes, elle ne sait pratiquement rien.

Mes amis me disent lorsqu’il se passe quelque chose d’important mais en fait on ne sait rien», a-t-elle confié. «La crise est trop grande» Keren fait partie des familles des otages français à avoir rencontré le président Emmanuel Macron lors de sa récente visite en Israël. Cependant, si elle ne doute pas de l’engagement sincère du président de la République, rien ne soulage son angoisse.

«Tout ce que je sais, c’est la vidéo diffusée par le Hamas et depuis rien», l'inquiétude de la mère de Mia, otage franco-israélienne du groupe terroriste (vidéo)Depuis le 7 octobre Keren vit dans l'angoisse. Sa fille Mia, une Franco-Israélienne de 21 ans, a été kidnappée par le Hamas lors du festival de musique attaqué par les terroristes. La mère de famille s'est confiée au micro de CNEWS. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas: La stratégie de l'armée israélienne «est de détruire définitivement le Hamas»L'armée israélienne a pour objectif de détruire définitivement le Hamas dans le cadre de la guerre en cours avec Gaza. Les attaques se poursuivent alors que les tensions augmentent dans la région. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas : les députés de «La France insoumise sont des serpillières du Hamas», lance Sébastien...Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : mort de Shani Louk, festivalière allemande enlevée par le Hamas le 7 octobreDepuis la diffusion d’une vidéo montrant la jeune femme aux mains du Hamas, la famille conservait l’espoir de retrouver leur fille vivante. L’armée israélienne a toutefois confirmé sa mort grâce à des analyses ADN. Lire la suite ⮕

Ligne Rouge: Témoignage poignant de la mère de Mia, otage du HamasLa mère de Mia exprime son désarroi face à la situation tendue, comparant cela à une roulette russe. Les autorités israéliennes promettent de tout faire pour ramener les otages sains et saufs. Lire la suite ⮕

Ligne Rouge: Témoignage poignant de la mère de Mia, otage du HamasLa mère de Mia exprime son désarroi face à la situation tendue, dénonçant les agissements inhumains du Hamas. Les autorités israéliennes promettent de tout faire pour ramener les otages sains et saufs. Pendant ce temps, les actes antisémites se multiplient à Paris et la météo annonce des averses dans le Nord-Pas-de-Calais. Lire la suite ⮕