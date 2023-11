Alors que l'iPhone 15 est sorti depuis septembre, Samsung prépare son prochain smartphone haute de gamme, le Galaxy S24. Rumeurs, date de sortie, nouveautés, prix… Pour vous, GQ fait le point sur cet objet high-tech phare de Samsung qui marquera le point de départ de l'année téléphonie mobile 2024.

Tout ce qu'il faut savoir sur le Galaxy S24, le prochain smartphone star de Samsung Comment va s'appeler le successeur du Galaxy S23 ? Sans surprise, le successeur du Samsung Galaxy S23 va très sûrement être nommé Samsung Galaxy S24. Avec trois déclinaisons : S24, S24+ et S24, le téléphone le plus premium de la gamme. Quel design pour le Galaxy S24 ? Sans grande surprise, le Galaxy S24 devrait reprendre le même design que ces prédécesseurs S23. Toujours accompagné d'un stylet qui se rangera en bas à gauche du smartphone, les caméras seront toujours placés à la verticale sur le smartphone. Selon l'insider OnLeaks, les modèles devraient être plus épais et moins larges en s'inspirant des bordures qu'on retrouve sur les derniers téléphones Appl

GQ_FRANCE: Samsung Galaxy S24 : date de sortie, prix, caractéristiques techniques…En 2024, Samsung va présenter le Galaxy S24 . En attendant son officialisation, voici ce qu'il faut savoir sur le prochain smartphone concurrent de l'iPhone 15.

FRANDROİD: Samsung Galaxy S24 : les coloris changeraient presque tousAttendu pour janvier 2024 les Samsung Galaxy S24 pourraient voir les coloris changer par rapport à leurs prédécesseurs, les Galaxy S23. Les plus classiques comme le noir et le gris resteraient au programme.

FRANDROİD: Samsung présente la fonction Isocell Zoom Anyplace pour le Galaxy S24 Ultra Samsung a partagé une vidéo promotionnelle mettant en avant la fonction Isocell Zoom Anyplace, une technologie prometteuse pour le zoom en vidéo sur le Galaxy S24 Ultra.

FRANDROİD: Samsung ferait un pari très osé pour les Galaxy S24 Samsung ferait un pari osé sur les Galaxy S24 , S24 Plus et S24 Ultra en misant beaucoup sur l'intelligence artificielle et, notamment… sur Bixby.

CLUBİC: Le Samsung Galaxy S24 aura un écran qui risque de vous éblouirVoilà une nouvelle qui devrait pleinement réjouir celles et ceux qui ne comptaient pas investir dans le Galaxy S24 Ultra pour bénéficier du meilleur écran.

JOURNALDUGEEK: Samsung Galaxy S24 : les coloris des futurs smartphones se dévoilentLes Galaxy S24 approchent et de nouvelles fuites évoquent les couleurs des prochains smartphones de Samsung .

