Toussaint: pourquoi dépose-t-on des chrysanthèmes sur les tombes?

L’utilisation privilégiée du chrysanthème à la Toussaint date de 1919. Un an après la fin de la guerre 14-18. Le président de la République en exercice, Raymond Poincaré appelle à fleurir les tombes des soldats tombés au front.

C’est relativement nouveau : jusqu’au XIXᵉ siècle, on ne fleurissait pas les tombes, on allumait plutôt une bougie sur les tombes afin de veiller les défunts. Les chrysanthèmes commencent donc à remplir les cimetières d’abord associées au 11 novembre et aux tombes des poilus. Petit à petit, la fleur à pompons s’est imposée pour tous les morts et pour la Toussaint et est devenue la fleur emblématique du 1er novembre.

