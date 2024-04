Tous les Japonais pourraient porter le même nom de famille d'ici à 500 ans

Selon une étude récente, il est probable que tous les Japonais portent le même nom de famille d'ici à 500 ans. La raison ? Une loi qui oblige les couples à ne porter qu'un nom et qui favoriserait au final le nom dominant dans le pays : Sato. Dans un avenir pas si lointain, le nom Sato deviendra peut-être l’unique au Japon. Selon une nouvelle étude réalisée par un centre de recherche de l’université de Tohoku, tous les Japonais porteraient ce même nom de famille, d’ici à 2531.

En cause, l'application d'une politique, uniquement mis en place dans le pays, n’autorisant pas les couples mariés à porter deux noms différents. Déjà largement majoritaire au Japon, le nom de famille Sato se répand de plus en plus, dépassant le nom Suzuki. D'ici à 2446, selon les prévisions, la moitié des Japonais pourraient porter le nom Sato si la loi actuelle reste inchangée. Et seulement 85 ans plus tard, il est estimé que tous les habitants répondent à ce nom

