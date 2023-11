Tous en mêlée : suivez l'émission en direct

« Tous en mêlée », c'est 30 minutes d'émission en direct autour d'Anne-Sophie Bernadi et tous les experts de la rubrique.

Sophie Turner et Dan Carter à la finale de la Coupe du monde de rugbySophie Turner et Dan Carter posent pour une photo avant la finale de la Coupe du monde de rugby entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud à Paris, France. Lire la suite ⮕

Sophie Turner et Dan Carter, égéries Louis Vuitton, présentent la Coupe Webb EllisAvant la finale entre les Springboks et les All Blacks, Sophie Turner et Dan Carter ont présenté la Coupe Webb Ellis en tant qu'égéries de la marque de luxe française Louis Vuitton. Lire la suite ⮕

La Coupe du monde de rugby en France : un succès à tous les niveauxLa 10e Coupe du monde de rugby s'est terminée en France avec un succès global. Malgré la défaite du XV de France, les organisateurs se félicitent de la bonne tenue de l'événement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a salué la sécurité, les transports et les retombées positives de la compétition. Lire la suite ⮕

Sophie Turner et Dan Carter présentent le trophée William Webb Ellis au Stade de FranceL'actrice britannique Sophie Turner et la légende néo-zélandaise Dan Carter ont présenté le trophée William Webb Ellis au public du Stade de France. Les deux équipes ont entonné leur hymne dans une ambiance retrouvée mais sous une pluie drue. Les Sud-Africains ont pris les devants en première période, marquant des points par la botte de Handré Pollard. Lire la suite ⮕

Le Parc naturel régional des grands causses retenu pour le programme mieux manger pour tousLe Parc naturel régional des grands causses a été sélectionné par le ministère des Solidarités et l’Ademe pour ses candidatures au programme mieux manger pour tous et à l’appel à manifestation d’intérêt Trajectoire d’adaptation au changement climatique des territoires. Cette initiative vise à améliorer l'accès à une alimentation de qualité et à renforcer la résilience face au changement climatique. Lire la suite ⮕

Le Hamas exige la libération de tous les prisonniers palestiniens pour relâcher les otagesLa branche militaire du Hamas est prête à relâcher les otages en échange de la libération de tous les Palestiniens incarcérés en Israël. Le chef de l'ONU déplore l'«escalade» dans les bombardements à Gaza et appelle à un «cessez-le-feu humanitaire». Lire la suite ⮕