'Tourisme et loisir à Béziers' s’est réunie en assemblée générale

La présidente, Marie-Thérèse Biau, a indiqué que "l’association a apporté son concours à la Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs lors de l’organisation de diverses manifestations, telles la Fête de la musique, les Nuits des églises, les Mercredis de Saint-Jacques…"Puis le rapport financier d’avril à septembre a été lu et détaillé.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MIDILIBRE: Des tombes pour communiquer avec l’au-delà au cimetière vieux de BéziersAu cimetière Vieux de Béziers, trois tombes spirites abriteraient à jamais l’esprit des défunts. Dans l’une d’elles repose Jean Meyer, fondateur de la Maison des Spirites et de l’Institut métapsychique international (IMI).

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Une circulation des trains fortement perturbée à Béziers durant les deux premiers week-ends de novembreDans le cadre du renouvellement et de la modernisation des infrastructures ferroviaires, SNCF Réseau et Gares et Connexions entreprennent un chantier d'envergure sur les voies du littoral, du 3 au 5 novembre et du 10 au 12 novembre. Attention, la circulation des trains régionaux sera interrompue et l'offre routière de remplacement sera limitée.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕

BFMTV: Castellane: le maire explique pourquoi la commune a repris la gestion de son office de tourismeVIDÉO - Bernard Lipérini, maire de Castellane, est l'invité du 12h30/17h de BFM DICI ce mardi 31 octobre 2023. Il revient sur la 'petite saison' touristique de sa commune cet été. Selon lui, elle est essentiellement due à l'inflation et Castellane doit ainsi revoir sa stratégie touristique. La commune a par...

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LESECHOS: Rome se dote de palaces pour faire revivre son antique tourisme de luxeHaut-lieu du tourisme de luxe pendant des siècles, la ville éternelle souffre depuis des années d'un sérieux retard dans son offre hôtelière de luxe. Face à sa grande rivale milanaise elle prévoit l'ouverture ou la rénovation de 15 palaces d'ici 2025.

La source: LesEchos | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Bagnoles-de-l’Orne et Domfront veulent unir leurs efforts sur le tourismeUne nouvelle structure devrait voir le jour au 1er janvier 2024 pour imaginer une destination touristique Bagnoles-de-l’Orne-Domfront-en-Poiraie.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LESECHOS: Tourisme : la France doit choisir pour ne plus subirAvec ses 75 millions de visiteurs en 2022, la France dépend de plus en plus du secteur touristique, mais ce secteur reste mal-aimé et mal valorisé, observe Philippe Crevel.

La source: LesEchos | Lire la suite ⮕