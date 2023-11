Tourcoing. Il roulait avec un taux d'alcool record en début de soirée

La soirée ne faisait que commencer ce dimanche 29 octobre 2023, quand un homme âgé de 51 ans a été interpellé par la police en patrouille. Il circulait dans Tourcoing (Nord) avec un impressionnant taux d'alcool dans le sang, et a percuté une automobiliste. À lire aussiNord.

Ce dimanche, une automobiliste âgée de 54 ans se fait ainsi percuter à Tourcoing par un individu circulant à bord d'une BMW. Elle essaye d'échanger avec lui, mais sans succès.Voyant un véhicule de police en patrouille, elle les interpelle et signale la fuite du mis en cause. Ce dernier est retrouvé quelques minutes plus tard et obtempère immédiatement.

