Toulouse : vingt-cinq élèves de l'école Meu Brasil vont participer au carnaval de Rio de Janeiro

Alex et Monica ont créé leur école de samba il y a 16 ans.

LADEPECHEDUMIDI: Un coup de pouce anti-inflation11 000 municipaux de la Ville de Toulouse, agents de Toulouse Métropole et du CCAS (centre communal d’action social) de la Ville rose vont toucher une prime allant de 300 à 800€ en 2024. Les agents de la région Occitanie la percevront, eux , dès décembre 2023. Ils vont bénéficier de la prime pouvoir d’achat exceptionnelle créée par le ministre Stanislas Guérini en juin 2023 et destinée à aider les fonctionnaires de la Fonction publique d’Etat, hospitalière et militaire. Elle sera versée à ces fonctionnaires à compter de ce mois d’octobre. Une prime facultative destinée aux bas revenus Cette prime exceptionnelle, a été étendue aux collectivités territoriales, qui peuvent la verser à leurs agents. Ou pas. Ce côté facultatif, pour les collectivités territoriales, a été critiqué par les organisations syndicales qui ont refusé de donner leur accord. « Mais avec mon collègue Nicolas Refutin, secrétaire général du syndicat FO Toulouse Métropole, nous avons aussitôt écrit une lettre au maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole pour lui demander d’attribuer cette prime aux agents de la ville, du CCAS et de la métropole », explique Pascal Maynaud, secrétaire général de FO Ville de Toulouse

20MINUTES: Toulouse : Chargée de veiller sur une septuagénaire, elle lui vole sa voiture et part en rodéoDeux véhicules de police ont été emboutis dimanche soir à Toulouse par l’auteur d’un refus d’obtempérer, dont la passagère s’est, elle aussi, retrouvée en garde à vue

ACTUFR: A 2h30 de Toulouse, découvrez l'une des plus belles et paisibles vallées des PyrénéesC'est une vallée sauvage au cœur de la Principauté d'Andorre. A 2h30 de Toulouse, la vallée d'Incles est une pépite à découvrir à toute saison.

LADEPECHEDUMIDI: Toulouse Olympique XIII : Olivier Dubois est le nouveau présidentLe patron de la société Autobuy Olivier Dubois succède à Bernard Sarrazain à la tête du TO XIII. Un changement de gouvernance qui était attendu.

LEQUIPE: Le demi de mêlée Paul Graou (Toulouse) dans le viseur de BayonneSelon nos informations, le demi de mêlée toulousain, en fin de contrat en juin prochain, intéresse très fortement l'Aviron Bayonnais.

LADEPECHE31: Au nord de Toulouse, la cabane des chasseurs détruite par un incendie nocturneLa cabane des chasseurs de Saint-Jory (31) a été détruite par un incendie dont l'origine criminelle ne fait guère de doute, dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Comme celle de la pêche, la cabane a en effet visiblement été fracturée avant qu'un ou des individus ne décident d'y mettre le feu.

