Toulouse. Un mur mitoyen entre des immeubles menace de s'effondrer

Des représentants d'un bureau de contrôle et des ingénieurs de la Direction de la Sécurité Civile et des Risques Majeurs (DSCRM) se sont rendus sur place, mardi 31 octobre. 'Ils ont prévenu les propriétaires des deux immeubles que les appartements de part et d’autre du mur mitoyen devaient être évacués immédiatement', détaille la mairie de Toulouse.

Une fissure de quelques centimètres entre les deux immeubles est constatée par notre journaliste sur place. Le chocolatier Durand et la Droguerie sont fermés temporairement.

