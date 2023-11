Tottenham, une défaite encourageante

Invaincu jusqu'à la semaine dernière, Tottenham a cédé deux fois en six jours, face à Chelsea dans un match qui restera (1-4) puis face à Wolverhampton dans le temps additionnel samedi (2-1). Reste que la troupe d'Ange Postecoglou a réussi un début de saison étonnant. Malgré le départ d'Harry Kane, les Spurs sont devenus les symboles d'un football romantique, incarné par ce coach atypique.En foot, les défaites encourageantes n'existent pas, paraît-il.

Seuls comptent les trois points, les dynamiques de résultats et le classement final. Lundi dernier, face à Chelsea (1-4), Tottenham n'a donc pas connu un revers encourageant. Ce fut plus grand que ça :. L'oxymore est total mais symbolise parfaitement le vent de fraîcheur qui a envahi le Tottenham Hotspur Stadium depuis l'été dernier. Il n'est pas question uniquement de buts, de points, de victoires. Mais aussi – et surtout – d'attitude, de courage, de beauté.Face aux Blues et leur cohorte de joueurs surpayés mais maladroits, les Spurs ont offert un spectacle que les suiveurs de Premier League chériront longtemp

:

LADEPECHE31: Un record d’affluence pour l’UJS ToulouseSamedi soir, l’UJS Toulouse a battu un record d’affluence avec 1 537 spectateurs au Petit palais des sports. Le choc entre l’UJS Toulouse (2e) et l’Etoile Lavalloise (leader invaincu) a bel et bien tenu toutes ses...

20MİNUTES: – Manchester City : « J’ai franchi la limite »… Pochettino s’excuse après son comportement avec l’arbitreChelsea et Manchester City se sont séparés sur un match nul (4-4), dimanche, après une rencontre fabuleuse

20MİNUTES: Equipe de France : Après son match fou avec Chelsea, Axel Disasi remplace Ibrahima Konaté, blessé, chez les BleusIbrahima Konaté s’est blessé à l’échauffement avant le match de Ligue Europa à Toulouse, jeudi

RMCSPORT: Chelsea-Manchester City: 'J'ai dépassé la limite', Pochettino s’excuse auprès de l’arbitre et GuardiolaFurieux contre la décision de l'arbitre Anthony Taylor d'arrêter la rencontre Chelsea-Manchester City (4-4) trop tôt, selon lui, Mauricio Pochettino a explosé au coup de sifflet final. Il s'en est excusé.

LE_FİGARO: Foot : Cole Palmer sélectionné pour la première fois avec l’AngleterreLes bonnes choses se suivent pour Cole Palmer. Buteur dimanche lors du match nul (4-4) de Chelsea face à son ancien club formateur Manchester City en Premier League , l’Anglais a été appelé ce lundi pour la première fois de sa carrière en équipe nationale.

LAPROVENCE: Les titres-restaurant pourront être utilisés jusqu'en 2024La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, annonce que les titres-restaurant pourront être utilisés tout au long de l'année 2024 sans changement pour les Français. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, envisage également une prolongation au-delà de 2023.

