Tottenham en discussion avec de nouveaux investisseurs potentiels

Le président Daniel Levy travaille à l'arrivée de nouveaux investisseurs à Tottenham. (Alan Stanford/Expa/ focus images) Malgré un chiffre d'affaires en hausse, le club anglais de Tottenham a annoncé ce mercredi être entré en discussion avec de « nouveaux investisseurs potentiels », en vue d'une augmentation du capital.Tottenham a fait plusieurs annonces d'ordre financier, ce mercredi.

Dans un long communiqué, le club du nord de Londres a d'abord révélé que son chiffre d'affaires pour la saison 2022-2023 avait augmenté de 24 %, pour atteindre 549,6 millions de livres (environ 641 millions d'euros), contre 444 millions de livres (environ 518 millions d'euros) en 2022.« Notre chiffre d'affaires a dépassé pour la première fois le demi-milliard de livres,C'est l'impact de notre stade polyvalent et ce sur quoi notre conseil d'administration s'est concentré pour investir dans notre football de manière financièrement durabl

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lequipe / 🏆 83. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Tottenham s'impose au forceps, Chelsea cale encore malgré Palmer...Les résultats de 16h !Tottenham et Chelsea étaient au programme du Multiplex de 16h en Premier League !

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

« Quelques jours pas plus », héros malgré luiDans cette comédie sociale de Julie Navarro avec Benjamin Biolay et Camille Cottin, un journaliste rock désabusé accepte d’héberger un Afghan exilé.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Malgré la découverte du crâne et de vêtements, la mort du petit Emile toujours inexpliquéeLa découverte du crâne et de quelques vêtements du petit Emile donnent certes quelques indications, mais rien ne permet toujours d’expliquer comment ce garçonnet de deux ans et demi a disparu puis trouvé la mort début juillet, dans un minuscule hameau des Alpes-de-Haute-Provence.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Crise de la course landaise : Campagne a réussi à organiser de belles fêtes taurines malgré toutAprès l’annulation des trois courses landaises prévues au programme de ses fêtes, la commune de Campagne craignait le pire pour leur fréquentation. Or, le plan B a bien fonctionné

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

– Week-end des trophées : Auch fête son titre malgré une belle résistance d’Eauze IIL’équipe féminine d’Auch s’est imposée ce dimanche lors de la finale des trophées du basket gersois face Eauze II (64-58).

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Le PSG s'offre un nouveau Classique contre l'OM malgré l'expulsion précoce de BeraldoPourtant à dix contre onze pendant près d'une heure et bousculé, le PSG a encore pris le meilleur sur l'OM ce dimanche (2-0), dans un Classique pluvieux au Vélodrome.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »