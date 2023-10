Tottenham conforte sa place de leader de Premier League en maîtrisant Crystal Palace

Tottenham se présentait à Selhurst Park, vendredi, dans la peau du leader invaincu de Premier League et repart de ce duel londonien, face à Crystal Palace, vainqueur (2-1), et toujours bien installé en tête du Championnat. Après 10 journées, les Spurs comptent déjà 26 points, soit 5 de plus sur Manchester City, qui doit affronter les Red Devils ce dimanche (16 h 30).

Les Spurs ont fait le break grâce à Heung-Min Son, à la conclusion d'un beau mouvement collectif (66e). Le Sud-Coréen en est désormais à 8 buts en Premier League cette saison.Bien huilé, le collectif du coach australien a maîtrisé la fin de match, malgré quelques frayeurs au bout du temps additionnel.

