TOP 5 Samsung week : smartphones, tablettes, écouteurs, voici les meilleures promos

Son processeur Mediatek MT6877V Dimensity 1080 octa-core est boosté par 6 Go de RAM. Ce téléphone vous fait profiter d'une mémoire interne de 256 Go. Elle est par ailleurs extensible via une carte microSD de 1 To maximum.

La réduction active du bruit vous isole efficacement des bruits environnants. Vous écoutez ainsi vos playlists préférées sans être dérangé ou entendez les voix de vos proches au téléphone sans distraction.

Complète, cette montre Samsung fait aussi une analyse de vos cycles de sommeil et de vos ronflements et peut déceler si vous faites de l'apnée du sommeil. Avec son bel écran tactile 1.36" Super AMOLED de résolution 450 x 450, vous pouvez recevoir des notifications et consulter vos emails et vos messages.Notre sélection se termine avec une tablette tactile, la Samsung Galaxy Tab A8 accompagnée d'une cover.

Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies. Venez partager votre passion et débattre de l’actualité avec nos membres qui s’entraident et partagent leur expertise quotidiennement.Le DLSS 3.5 arrive enfin sur Starfield

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Profitez de promotions exclusives sur le Samsung Galaxy Z Flip5Samsung propose une multitude de smartphones, avec des modèles assez classiques, des smartphones haut de gamme, mais également des smartphones pliables, comme le Samsung Galaxy Z Flip5. Alors que la Samsung Week continue, vous profitez d’une coque Lacoste offerte et d’un bonus reprise de 150 euros pour l’achat du Galaxy Z Flip5 sur le Samsung Shop. Si vous craquez pour l’une des couleurs exclusives du smartphone Samsung, à savoir jaune, cobalt, vert ou argent, les écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro d’une valeur de 299 euros sont offerts et vous profitez d’une remise immédiate de 100 euros avec le code promo “MYPHONE”. Le Galaxy Z Flip5 est proposé à partir de 1 199 euros et est disponible en deux versions : 256 Go/8 Go ou 512 Go/8 Go. Si vous attendiez le moment opportun pour commander l’un des smartphones les plus récents de Samsung, c’est le moment de craquer ! Retrouvez les meilleurs codes promos ici C’est le moment de commander le Samsung Galaxy Z Flip5 ! C’est en août dernier que le Samsung Galaxy Z Flip5 est sorti en France. Ce smartphone pliable est notamment doté d’un écran externe de 3,4 pouces. Ce dernier permet d’écrire des messages, de consulter la météo ou encore de payer avec Samsung Wallet. En Flex Mode, l’écran du Galaxy Z Flip5 vous permet d’avoir un aperçu de votre photo et vous pouvez même déclencher l’appareil photo avec la Galaxy Watch6

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Samsung Galaxy S23 : offre à tomber pour ce célèbre smartphone que tout le monde s'arracheAujourd’hui, être joignable en tout temps est important, c’est pourquoi, Samsung vous propose un prix démentiel sur le tout nouveau Samsung Galaxy S23.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

MAGAZINECAPITAL: Samsung Galaxy S23 Ultra : cette remise de 38% fait considérablement baisser le prix du smartphoneRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕

JOURNALDUGEEK: Galaxy Z Flip5 Retro : Samsung dévoile un smartphone pliant plein de nostalgieSamsung dévoile une variante de son Galaxy Z Flip5 Retro. Ce modèle en édition limitée est un hommage au téléphone à clapet SGH-E700.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite ⮕

BFMTV: Ce smartphone Samsung Galaxy A54 5G est peut-être l'un des meilleurs rapports qualité/prixCroire qu'il faut débourser une fortune pour acquérir un smartphone compatible 5G est une grave erreur comme nous le démontre ce célèbre site avec ce mobile de grande marque.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Samsung Galaxy S23 Ultra : plus de 550 euros de remise sur le smartphone ultime du momentLe Samsung Galaxy S23 Ultra reste un smartphone unique en son genre : ce successeur des Galaxy Note est en effet un des rares téléphones à être compatibles avec un stylet gérant la pression, et doté d’un écran de 6,8...

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕