Top 14 : retour des internationaux, une affiche Toulouse-UBB, ce qu’il faut savoir avant la reprise du championnat

Arrêté depuis le 3 septembre et la fin de la troisième journée, le championnat reprend après une coupure inédite. Pour les joueurs qui n’étaient pas à la Coupe du monde, il a fallu combler un trou de deux mois. Dans la plupart des équipes, les joueurs se sont vus offrir deux semaines de répit après le premier bloc de trois matchs.

De retour sur les terrains, les équipes ont entamé une seconde phase de préparation, d’une durée équivalente à celle de la (première) présaison. Et l’enjeu est de taille : préparer les joueurs et leurs organismes à un enchaînement de quinze semaines de compétition sans interruption, entre le Top 14 et les différentes coupes européennes.

UBB, Section Paloise, Aviron Bayonnais : pendant la Coupe du monde, le Top 14 savoure son temps libre A l’arrêt depuis le 3 septembre, après seulement trois journées, et jusqu’au 29 octobre, Coupe du monde oblige, les clubs du Top 14 doivent trouver la meilleure formule pour meubler ce drôle de temps mort, tout en préparant la reprise headtopics.com

Certains groupes ont également eu l’occasion de resserrer les liens de leur effectif, à l’image d’équipes comme Castres, Oyonnax ou encore Clermont, où le nombre d’internationaux était faible. À l’inverse, c’est le Stade Toulousain, avec 17 joueurs présents à la Coupe du monde, qui a le plus été impacté durant la préparation par l’absence des internationaux.

Les autres reviendront au compte-gouttes, tout comme les internationaux des autres équipes éliminées avant les demi-finales. Mais certains, comme Ange Capuozzo et Pita Akhi à Toulouse, ou Paul Willemse à Montpellier, sont déjà de retour. Enfin, 23 joueurs sont encore mobilisés par leur équipe nationale pour terminer la Coupe du monde, que ce soit pour la petite ou la grande finale. headtopics.com

