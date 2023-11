Top 14 : Montpellier a raté sa reprise en championnat face au Racing et n’avance plus.

On avait quitté un MHR emprunté, en manque de confiance avant la trêve Coupe du monde. Deux mois plus tard, rien n’a changé. Ou presque. Dimanche 29 octobre, pour sa reprise face au Racing, Montpellier a concédé une troisième défaite en quatre journées, la troisième consécutive. Pourtant, il avait décidé de montrer les dents d’entrée de jeu pour ce match estampillé Halloween.

Encaissant deux essais malgré une grosse défense dans ses 22 m, le MHR n’a toujours pas trouvé la réponse à ses maux. À la pause, il ne pouvait guère compter que sur les points au pied de Louis Carbonnel pour rester au contact. Un contact qu’il allait finir par perdre définitivement sur un troisième essai du Racing, inscrit après une grosse période de possession stérile du MHR. "On a manqué de constance.

Reprise du Top 14 : Montpellier attend le vrai MHR version CockerillAprès deux mois d'attente, le Top 14 reprend ce dimanche avec le match entre Montpellier et le Racing 92. Montpellier espère voir enfin l'impact du nouvel entraîneur Richard Cockerill sur l'équipe, qui compte sur le retour de plusieurs joueurs clés. Les joueurs devront montrer un meilleur visage pour affronter le marathon de matches à venir. Lire la suite ⮕

Pau s'impose à Perpignan, le Racing l'emporte à Montpellier en Top 14Succès de la Section Paloise à Perpignan (24-39) et du Racing 92 à Montpellier (16-19). Toulon et Lyon se sont imposés à domicile et avec bonus offensif respectivement devant Oyonnax (41-7) et Clermont (41-22) lors de la 4e journée du Top 14. Lire la suite ⮕

Défaite du MHR face au Racing 92Le manager du MHR, Richard Cockerill, exprime sa déception après la défaite contre le Racing 92. Malgré des actions intéressantes, l'équipe a commis des erreurs et a manqué de patience. Le manager du Racing 92, Stuart Lancaster, se réjouit de la victoire et souligne la difficulté de gagner contre le MHR. Lire la suite ⮕

Reprise du championnat de France de rugby avec Montpellier contre Racing 92Après la Coupe du monde de rugby, le championnat de France reprend avec la quatrième journée de Top 14. Montpellier affronte le Racing 92 avec une équipe renforcée par des joueurs revenant de blessure. Lire la suite ⮕

Retour du Top 14 : Pau s'impose à Perpignan, Montpellier s'enfonceAprès la finale de la Coupe du monde de rugby 2023, la 4e journée du championnat Top 14 reprend avec de belles affiches. Pau remporte une précieuse victoire contre Perpignan, tandis que Montpellier enchaîne une quatrième défaite consécutive. Lire la suite ⮕

Joris Chotard (Montpellier) touché au psoasPasseur décisif en seconde période pour Akor Adams, lors de la victoire de Montpellier contre Toulouse (3-0), ce dimanche, Joris Chotard a fini la rencontre blessé. Lire la suite ⮕