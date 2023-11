Top 14 : 'Ce n’est pas le rugby que j’aime personnellement, mais c’est terriblement efficace', Ducuing sur l’Afrique du Sud Championne du Monde

OM - OL reporté : "Inadmissible, ça n’a pas sa place dans le football et la société", la colère d’un Longoria déroutéMondial de rugby : "Je n'ai pas dormi de la nuit après la finale", confie Savea désigné joueur mondial de l'annéeTop 14 : "Ce n’est pas le rugby que j’aime personnellement, mais c’est terriblement efficace", Ducuing sur l’Afrique du Sud Championne du...

Finale de la Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud contre Nouvelle-ZélandeQui remportera le titre suprême du rugby mondial ? Les Springboks et les All Blacks se disputent la victoire dans une finale épique après des parcours chaotiques mais impressionnants. Lire la suite ⮕

Finale de la Coupe du monde de rugby : Nouvelle-Zélande contre Afrique du SudLa finale du Mondial entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud au stade de France. Un match historique pour tenter de rentrer dans la légende du rugby. Whitelock pourrait devenir le premier joueur à avoir disputé trois finales de Coupe du monde. Lire la suite ⮕

Finale de la coupe du monde de rugby : affrontement physique entre Sud-Africains et Néo-ZélandaisAprès avoir battu le XV de France et l'Angleterre, les Sud-Africains se préparent à affronter les Néo-Zélandais en finale de la coupe du monde de rugby. Les deux équipes pratiquent un jeu physique et explosif, mettant en avant l'importance du corps dans ce sport de combat. Les instances sportives cherchent à développer le rugby en modifiant les corps des joueurs pour maximiser les performances et rendre le jeu plus spectaculaire. Lire la suite ⮕

Finale de la Coupe du monde de rugby : Nouvelle-Zélande contre Afrique du SudLa finale de la Coupe du monde de rugby oppose les deux meilleures équipes, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Une suprématie mondiale est en jeu. Avant le match, une cérémonie de clôture a eu lieu au Stade de France. Mika a animé le public avec une performance musicale. Dan Carter a présenté le trophée Webb Ellis. La petite finale opposera l'Argentine et l'Angleterre. Lire la suite ⮕

Finale de la Coupe du monde de rugby : l'Afrique du Sud bat la Nouvelle-ZélandeRevivez la finale de la Coupe du monde de rugby entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. L'Angleterre termine troisième après avoir battu de peu l'Argentine lors de la petite finale. Pourquoi Sansa Stark, alias Sophie Turner, était présente avec Dan Carter avant la finale ? Whitelock remplacé par Retallick dans le XV de départ des All Blacks contre l'Afrique du Sud. Une honte l'arbitrage ! Lire la suite ⮕

L'Afrique du Sud conserve son titre de champion du monde de rugbyLes Springboks ont remporté la finale contre la Nouvelle-Zélande (11-12) et gardent le trophée Webb Ellis jusqu'en 2027. Lire la suite ⮕