Tony Parker critiqué pour ses déclarations sur Gianmarco Pozzecco

Tony Parker s'est attiré les foudres de plusieurs personnalités du basketball européen pour avoir été très dur au sujet de Gianmarco Pozzecco. Les mauvais résultats de l’ASVEL, pourtant titulaire d’une licence A, commencent à attirer les critiques même en dehors de la France. Le management mis en place au sein du club rhodanien interroge.

C’est Goran Sasic, le directeur exécutif du syndicat des coaches de l’EuroLeague, qui s’est montré le plus critique dans les colonnes du média serbe « Il faut souligner un comportement très surprenant de la part d’un ancien champion NBA. Les déclarations de Tony Parker après le licenciement du coach Pozzecco reflètent pratiquement l’organisation de l’ASVEL et ses décisions. Ce n’est pas la première fois qu’il le fait. Je tiens à rappeler aux supporters de l’ASVEL que des propos similaires de Tony Parker étaient adressés à l’ancien entraîneur Zvezdan Mitrovic. Je dis toujours qu’il faut pardonner une fois à tout le monde, mais si cela arrive deux fois, je considère que c’est un schém





Be_BasketFr » / 🏆 22. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Tony Parker ne mâche pas ses mots sur Gianmarco Pozzecco : « Je savais que cela finirait comme ça »EuroLeague - Après s'être séparé de son entraîneur Gianmarco Pozzecco seulement deux mois après son arrivée, le président de l'ASVEL Tony Parker s'est exprimé sur ce choix auprès de L'Équipe.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Tony Parker pense à Frédéric Fauthoux pour le poste de coach de l'ASVELTony Parker envisage de nommer Frédéric Fauthoux comme entraîneur de l'ASVEL à partir de la saison 2024-2025. Il préfère une solution interne et veut donner une chance à Pierric et à son staff.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Gianmarco Pozzecco poussé vers la sortie à l’ASVEL : « Je ne parle pas Français, il faut demander à mon club »EuroLeague - Alors que l'ASVEL a subi mardi sa 10e défaite consécutive à Belgrade, les jours de Gianmarco Pozzecco à la tête du club villeurbannais seraient comptés. Le technicien italien a éludé la question.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

François Lamy, consultant sportif à la JL Bourg, clarifie sa situation avec l'ASVELFrançois Lamy, ancien assistant-GM du Zalgiris Kaunas et consultant sportif à la JL Bourg, partage ses clarifications concernant sa situation avec l'ASVEL. Il a travaillé en tant que conseiller du président puis General Manager à l'ASVEL et pourrait reprendre un rôle plus important à l'avenir. Tony Parker, président de l'ASVEL, confirme que Lamy travaille toujours pour le club.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Frédéric Fauthoux pourrait retourner à l'ASVELFrédéric Fauthoux, entraîneur de la JL Bourg, pourrait retourner à l'ASVEL à la fin de la saison. Son nom revient avec insistance dans les couloirs de l'Astroballe et de la LDLC Arena. En tant qu'assistant-coach de T.J. Parker, il a rejoint la JL Bourg en 2022 et a atteint les playoffs d'EuroCup et la demi-finale de playoffs de Betclic ÉLITE pour sa première saison.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Tony Parker critiqué pour ses déclarations sur Gianmarco PozzeccoTony Parker s'est attiré les foudres de plusieurs personnalités du basketball européen pour avoir été très dur au sujet de Gianmarco Pozzecco. Les mauvais résultats de l’ASVEL, pourtant titulaire d’une licence A, commencent à attirer les critiques même en dehors de la France. Le management mis en place au sein du club rhodanien interroge.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »